Новое видео THE 450S

"Flowers From Columbine", новое видео группы THE 450S, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The 450s, выходящего 19 ноября на Louder Than Loud Records.
Трек-лист:
"Flowers For Columbine"
"Black Tar"
"Lucy Walk Away"
"Lust And Denial"
"Gracie Is It Heavy"
"Drown"
"One King"
"Lost Girl Confused"
"Crawl"
"She’s My Morphine"
"The Suspect"
1"When God Won’t Forgive You"
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