Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 142
*Новое видео KK'S PRIEST 41
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 21
[= ||| все новости группы



*

The 450s

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео THE 450S



*
zoom
*
* *
"Lucy Walk Away", новое видео группы THE 450S, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The 450s", выходящего 19 ноября на Louder Than Loud Records.

Трек-лист:

"Flowers For Columbine"
"Black Tar"
"Lucy Walk Away"
"Lust And Denial"
"Gracie Is It Heavy"
"Drown"
"One King"
"Lost Girl Confused"
"Crawl"
"She’s My Morphine"
"The Suspect"
1"When God Won’t Forgive You"

THE 450s вЂ“ New Single вЂњLucy Walk AwayвЂќ Released



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 205

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом