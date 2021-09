сегодня



Видео с текстом от PERPETUAL ETUDE



PERPETUAL ETUDE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Once We Were One", которая взята из дебютного альбома "Now Is The Time", релиз которого намечен на 15 октября на Black Lodge Records.







