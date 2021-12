Новое видео PERPETUAL ETUDE

сегодня



"Sail Away", новое видео группы PERPETUAL ETUDE при участии Göran Edman (Headless, Yngwie J. Malmsteen, Karmakanic), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Now Is The Time".







