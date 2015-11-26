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Новое видео REV JONES



REV JONES представил визуальный видеоряд к новому синглу "Life In The Key Of Z", которой включён в новую студийную пластинку "In The Key Of Z", её релиз намечен на первое октября.



Трек-лист:



"Life In The Key Of Z"

"Turning To Stone"

"Truth Is A Conspiracy Theory"

"1985 (Back In Black Again)"

"Lollygagging"

"Bad Gab (Covid19)"

"U R Y I Breathe"

"Reptiles"

"Dead With You"

"Silly Hillbilly Love Song"

"Life Sure Is Funny"

"Good Women That I’ve Stood By"

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