Новое видео REV JONES

REV JONES представил визуальный видеоряд к новому синглу "Life In The Key Of Z", которой включён в новую студийную пластинку "In The Key Of Z", её релиз намечен на первое октября.
Трек-лист:
"Life In The Key Of Z"
"Turning To Stone"
"Truth Is A Conspiracy Theory"
"1985 (Back In Black Again)"
"Lollygagging"
"Bad Gab (Covid19)"
"U R Y I Breathe"
"Reptiles"
"Dead With You"
"Silly Hillbilly Love Song"
"Life Sure Is Funny"
"Good Women That I’ve Stood By"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).