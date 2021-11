сегодня



Новое видео REV JONES



“Lollygagging", новое видео группы REV JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In The Key of Z".



Трек-лист:



"Life In The Key Of Z"

"Turning To Stone"

"Truth Is A Conspiracy Theory"

"1985 (Back In Black Again)"

"Lollygagging"

"Bad Gab (Covid19)"

"U R Y I Breathe"

"Reptiles"

"Dead With You"

"Silly Hillbilly Love Song"

"Life Sure Is Funny"

"Good Women That I’ve Stood By"







