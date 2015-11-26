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Rev Jones

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Новое видео REV JONES



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“Lollygagging", новое видео группы REV JONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In The Key of Z".

Трек-лист:

"Life In The Key Of Z"
"Turning To Stone"
"Truth Is A Conspiracy Theory"
"1985 (Back In Black Again)"
"Lollygagging"
"Bad Gab (Covid19)"
"U R Y I Breathe"
"Reptiles"
"Dead With You"
"Silly Hillbilly Love Song"
"Life Sure Is Funny"
"Good Women That I’ve Stood By"

REV JONES Releases Blazing Saddles Inspired Music Video вЂњLollygaggingвЂќ



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