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Новое видео DEIMLER
"The Architect", новое видео группы DEIMLER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Thousand Suns", выходящего 19 октября на Xtreem Music.
Трек-лист:
01. A Thousand Suns
02. Blessed All Forms...
03. The Chosen One
04. Skull's Smiling
05. Nebuchadnezzar
06. The Sentinels
07. The Architect...
08. ...And the Oracle
09. Tenth Masters Sections (Outro)
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