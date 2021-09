сегодня



Новое видео DEIMLER



"The Architect", новое видео группы DEIMLER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Thousand Suns", выходящего 19 октября на Xtreem Music.



Трек-лист:



01. A Thousand Suns

02. Blessed All Forms...

03. The Chosen One

04. Skull's Smiling

05. Nebuchadnezzar

06. The Sentinels

07. The Architect...

08. ...And the Oracle

09. Tenth Masters Sections (Outro)







+0 -0



просмотров: 130