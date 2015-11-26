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Deimler

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Новое видео DEIMLER



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"The Architect", новое видео группы DEIMLER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Thousand Suns", выходящего 19 октября на Xtreem Music.

Трек-лист:

01. A Thousand Suns
02. Blessed All Forms...
03. The Chosen One
04. Skull's Smiling
05. Nebuchadnezzar
06. The Sentinels
07. The Architect...
08. ...And the Oracle
09. Tenth Masters Sections (Outro)

DEIMLER Launch
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