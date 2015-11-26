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Deimler

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19 авг 2021 : 		 Новая песня DEIMLER
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Новая песня DEIMLER



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"Skull's Smiling", новая песня группы DEIMLER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "A Thousand Suns", выход которого намечен на 19 октября.

Трек-лист:

01. A Thousand Suns
02. Blessed All Forms...
03. The Chosen One
04. Skull's Smiling
05. Nebuchadnezzar
06. The Sentinels
07. The Architect...
08. ...And the Oracle
09. Tenth Masters Sections (Outro)




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