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Новая песня DEIMLER



"Skull's Smiling", новая песня группы DEIMLER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "A Thousand Suns", выход которого намечен на 19 октября.



Трек-лист:



01. A Thousand Suns

02. Blessed All Forms...

03. The Chosen One

04. Skull's Smiling

05. Nebuchadnezzar

06. The Sentinels

07. The Architect...

08. ...And the Oracle

09. Tenth Masters Sections (Outro)

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