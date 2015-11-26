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Necrofier

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Новое видео NECROFIER



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“Betrayal Of The Queen”, новое видео NECROFIER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Prophecies Of Eternal Darkness", релиз которого намечен на 22 октября на Season Of Mist.

Трек-лист:

“The Black Flame Burns”
“Darker Than The Night”
“Madness Descends”
“Return To Chaos”
“Death Comes For Us All”
“Unholy Hunger”
“Betrayal Of The Queen”
“Plague Requiem”

NECROFIER Feat. OCEANS OF SLUMBER Members Streaming вЂњBetrayal Of The QueenвЂќ Video



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