сегодня



MAD INVASION выпустили новый альбом



Группа MAD INVASION представила публике свою дебютную работу, получившую название "Edge Of The World".



Трек-лист:



"Edge Of The World"

"Scream'n Shout"

"Crazy & Wild"

"Devil's Calling"

"Destruction"

"Until The End"

"Fallen Angel"

"Walking In The Shadows"

"Trial By Fire"

"Cry Mercy"











+0 -0



просмотров: 126