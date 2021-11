сегодня



Новое видео MAD INVASION



"Scream’n Shout", новое видео группы MAD INVASION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Edge Of The World:



"Edge Of The World"

"Scream'n Shout"

"Crazy & Wild"

"Devil's Calling"

"Destruction"

"Until The End"

"Fallen Angel"

"Walking In The Shadows"

"Trial By Fire"

"Cry Mercy"







