сегодня



EAGLES OF DEATH METAL выпустят ЕР осенью



EAGLES OF DEATH METAL объявили о выпуске рождественского ЕР "Eagles Of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas" 19 ноября, в который войдут шесть треков, он будет доступен в цифровом варианте и на CD. В него войдут такие треки как "God Rest Ye Merry Gentlemen", "Put A Little Love In Your Heart", "O Holy Night", "Little Drummer Boy" и "Little Town Of Bethlehem". И настоящей жемчужиной релиза станет а капелла-вариант "O Holy Night" вместе с Joshua Homme.







+0 -1



просмотров: 213