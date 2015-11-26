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Eagles of Death Metal

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9 окт 2021 : 		 EAGLES OF DEATH METAL выпустят ЕР осенью

18 апр 2019 : 		 EAGLES OF DEATH METAL записали кавер-версии KISS, GUNS N' ROSES, AC/DC

18 окт 2017 : 		 Документальный фильм EAGLES OF DEATH METAL выйдет зимой

9 май 2017 : 		 Концертный релиз EAGLES OF DEATH METAL выйдет летом

16 янв 2017 : 		 Трейлер нового документального фильма EAGLES OF DEATH METAL

15 ноя 2016 : 		 Вокалиста EAGLES OF DEATH METAL не пустили в Батаклан

3 ноя 2016 : 		 EAGLES OF DEATH METAL в документальном фильме о событиях в Париже

24 май 2016 : 		 Два французских фестиваля отменили выступления EAGLES OF DEATH METAL из-за высказываний фронтмена

10 май 2016 : 		 На концерте EAGLES OF DEATH METAL в Торонто фэну откусили ухо

16 апр 2016 : 		 EAGLES OF DEATH METAL выступили на телевидении

15 мар 2016 : 		 Фронтмен EAGLES OF DEATH METAL приносит извинения

17 фев 2016 : 		 EAGLES OF DEATH METAL вернулись в Париж

16 фев 2016 : 		 Вокалист EAGLES OF DEATH METAL вспоминает атаку террористов

30 дек 2015 : 		 Террористы хотели убить вокалиста EAGLES OF DEATH METAL

21 дек 2015 : 		 Священник принёс извинения за свои слова про концерт EAGLES OF DEATH METAL

9 дек 2015 : 		 Музыканты EAGLES OF DEATH METAL вернулись в Bataclan

8 дек 2015 : 		 EAGLES OF DEATH METAL присоединились на сцене к U2 в Париже

26 ноя 2015 : 		 EAGLES OF DEATH METAL о событиях в Париже

25 ноя 2015 : 		 Барабанщик EAGLES OF DEATH METAL о событиях в Париже

22 ноя 2015 : 		 Документальный фильм о EAGLES OF DEATH METAL сняли с показа

19 ноя 2015 : 		 Заявление от EAGLES OF DEATH METAL
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|||| сегодня

EAGLES OF DEATH METAL выпустят ЕР осенью



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EAGLES OF DEATH METAL объявили о выпуске рождественского ЕР "Eagles Of Death Metal Presents A Boots Electric Christmas" 19 ноября, в который войдут шесть треков, он будет доступен в цифровом варианте и на CD. В него войдут такие треки как "God Rest Ye Merry Gentlemen", "Put A Little Love In Your Heart", "O Holy Night", "Little Drummer Boy" и "Little Town Of Bethlehem". И настоящей жемчужиной релиза станет а капелла-вариант "O Holy Night" вместе с Joshua Homme.

EAGLES OF DEATH METAL Announce



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