Обучающее видео от PATHOLOGY



PATHOLOGY опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение трека "As The Entrails Wither". Эта песня взята из альбома "Everlasting Plague", выходящего 19 ноября на Nuclear Blast в следующих вариантах:



- CD Jewel Case

- Re-Agent Green Vinyl

- CD + T-Shirt Bundle



Трек-лист:



"A Pound Of Flesh"

"Perpetual Torment"

"Engaging In Homicide"

"Procession Of Mangled Humans"

"Viciously Defiled"

"Diseased Morality"

"Submerged In Eviscerated Carnage"

"Corrosive Cranial Affliction"

"As The Entrails Wither"

"Dirge For The Infected"

"Death Ritual Deciphered"

"Decomposition Of Millions"







