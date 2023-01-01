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PATHOLOGY на Agonia Records



PATHOLOGY сообщили о заключении контракта с лейблом Agonia Records.



«Мы рады объявить о сотрудничестве с Agonia Records в связи с выпуском нашего 12-го студийного альбома. На этом лейбле представлены талантливые и мощные группы, и для нас большая честь присоединиться к их уважаемому послужному списку. Наш последний альбом уже полностью готов, и нам не терпится представить это грандиозное творение нашим поклонникам».







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