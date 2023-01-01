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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 23
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
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Pathology

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2 дек 2023 : 		 PATHOLOGY на Agonia Records

11 мар 2022 : 		 Новое видео PATHOLOGY

24 ноя 2021 : 		 Новое видео PATHOLOGY

11 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома PATHOLOGY

25 окт 2021 : 		 Видео с текстом от PATHOLOGY

4 окт 2021 : 		 Обучающее видео от PATHOLOGY

27 сен 2021 : 		 Видео с текстом от PATHOLOGY

29 авг 2021 : 		 Новое видео PATHOLOGY

21 авг 2019 : 		 Новая песня PATHOLOGY

14 май 2017 : 		 Новый альбом PATHOLOGY выйдет летом

13 май 2017 : 		 Новая песня PATHOLOGY

24 ноя 2015 : 		 PATHOLOGY на Comatose Music

21 авг 2013 : 		 Новая песня PATHOLOGY

16 май 2013 : 		 Обложка нового альбома PATHOLOGY

18 янв 2013 : 		 PATHOLOGY на SEVARED RECORDS

21 дек 2012 : 		 В PATHOLOGY вернулись вокалист и гитарист

18 сен 2012 : 		 Новое видео PATHOLOGY

6 июл 2012 : 		 Название и обложка нового альбома PATHOLOGY

30 янв 2012 : 		 Видео с выступления PATHOLOGY

25 авг 2011 : 		 Новая песня PATHOLOGY

23 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома PATHOLOGY

28 июн 2011 : 		 PATHOLOGY начали запись

25 май 2011 : 		 PATHOLOGY начнут запись летом

12 ноя 2010 : 		 PATHOLOGY попали в ДТП

7 июл 2010 : 		 Новое видео PATHOLOGY

18 май 2010 : 		 Новая песня PATHOLOGY
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PATHOLOGY на Agonia Records



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PATHOLOGY сообщили о заключении контракта с лейблом Agonia Records.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с Agonia Records в связи с выпуском нашего 12-го студийного альбома. На этом лейбле представлены талантливые и мощные группы, и для нас большая честь присоединиться к их уважаемому послужному списку. Наш последний альбом уже полностью готов, и нам не терпится представить это грандиозное творение нашим поклонникам».

PATHOLOGY Signs With Agonia Records




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