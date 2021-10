сегодня



Новая песня BURNING POINT



"Hit The Night", новая песня группы BURNING POINT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arsonist Of The Soul", выходящего 22 октября на AFM Records. Это восьмая по счёту студийная работа финских пауэрщиков.



Новый альбом группы BURNING POINT, возглавляемой гитаристом Pete'ом Ahonen'ом, записан с вокалистом итальянского происхождения Luca'ой Sturniolo, который заменил певицу Nitte Valo. "Arsonist Of The Soul" — первый лонгплей коллектива за пять лет, предыдущая работа "The Blaze" была выпущена ещё в 2016 году.







