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Burning Point

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16 май 2015 : 		 Видео с текстом от BURNING POINT

30 апр 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BURNING POINT

10 апр 2015 : 		 BURNING POINT на AFM Records

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24 апр 2012 : 		 Новая песня BURNING POINT

7 апр 2012 : 		 BURNING POINT на SCARLET RECORDS

4 дек 2010 : 		 BURNING POINT работают над новым альбомом

3 мар 2010 : 		 BURNING POINT усиленно работают над новым альбомом

31 авг 2009 : 		 BURNING POINT начали работу над новым диском

5 дек 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BURNING POINT

24 сен 2008 : 		 Подробности о новом альбоме BURNING POINT

19 дек 2007 : 		 Первое видео BURNING POINT доступно online

19 ноя 2007 : 		 BURNING POINT : видео "Heart Of Gold" в сети

25 окт 2006 : 		 Новый альбом BURNING POINT выйдет в Японии

6 сен 2006 : 		 BURNING POINT готовят к выходу третий альбом
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Новая песня BURNING POINT



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"Hit The Night", новая песня группы BURNING POINT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arsonist Of The Soul", выходящего 22 октября на AFM Records. Это восьмая по счёту студийная работа финских пауэрщиков.

Новый альбом группы BURNING POINT, возглавляемой гитаристом Pete'ом Ahonen'ом, записан с вокалистом итальянского происхождения Luca'ой Sturniolo, который заменил певицу Nitte Valo. "Arsonist Of The Soul" — первый лонгплей коллектива за пять лет, предыдущая работа "The Blaze" была выпущена ещё в 2016 году.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


5 окт 2021, 17:42		У них же хавронья из боевого зверя пела ? А песня понравилась.


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