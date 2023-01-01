3 янв 2023



BURNING POINT нашли вокалиста



BURNING POINT сообщили о том, что новым вокалистом группы стал Niko Rauhala (ex-Masterstroke) и вскоре коллектив приступает к работе над новым материалом.



«Привет металлические маньяки! Вот новости, которых вы так долго ждали! Мы нашли вокалиста, который будет продолжать наше дело. Им стал Niko Rauhala! Он бывший вокалист финской группы Masterstroke, а также участник Cowerpoint, группы, исполняющей метал-каверы. Мы очень рады продолжить запись и с нетерпением ждем будущих концертов!»



Niko: «Я очень благодарен и рад возможности продолжить нести факел BURNING POINT и с нетерпением жду начала записи нового альбома, а также готовлюсь выйти на сцену вместе с ребятами!» http://burningpointmetal.com





+0 -0



просмотров: 344

