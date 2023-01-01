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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Burning Point

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3 янв 2023 : 		 BURNING POINT нашли вокалиста

5 окт 2021 : 		 Новая песня BURNING POINT

9 авг 2021 : 		 Видео с текстом от BURNING POINT

26 ноя 2016 : 		 Новое видео BURNING POINT

9 ноя 2016 : 		 Новая песня BURNING POINT

18 окт 2016 : 		 Видео с текстом BURNING POINT

9 окт 2016 : 		 Новый альбом BURNING POINT выйдет в ноябре

6 ноя 2015 : 		 Новое видео BURNING POINT

16 май 2015 : 		 Видео с текстом от BURNING POINT

30 апр 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BURNING POINT

10 апр 2015 : 		 BURNING POINT на AFM Records

28 июл 2014 : 		 Бывшая вокалистка BATTLE BEAST в BURNING POINT

24 апр 2012 : 		 Новая песня BURNING POINT

7 апр 2012 : 		 BURNING POINT на SCARLET RECORDS

4 дек 2010 : 		 BURNING POINT работают над новым альбомом

3 мар 2010 : 		 BURNING POINT усиленно работают над новым альбомом

31 авг 2009 : 		 BURNING POINT начали работу над новым диском

5 дек 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BURNING POINT

24 сен 2008 : 		 Подробности о новом альбоме BURNING POINT

19 дек 2007 : 		 Первое видео BURNING POINT доступно online

19 ноя 2007 : 		 BURNING POINT : видео "Heart Of Gold" в сети

25 окт 2006 : 		 Новый альбом BURNING POINT выйдет в Японии

6 сен 2006 : 		 BURNING POINT готовят к выходу третий альбом
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|||| 3 янв 2023

BURNING POINT нашли вокалиста



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BURNING POINT сообщили о том, что новым вокалистом группы стал Niko Rauhala (ex-Masterstroke) и вскоре коллектив приступает к работе над новым материалом.

«Привет металлические маньяки! Вот новости, которых вы так долго ждали! Мы нашли вокалиста, который будет продолжать наше дело. Им стал Niko Rauhala! Он бывший вокалист финской группы Masterstroke, а также участник Cowerpoint, группы, исполняющей метал-каверы. Мы очень рады продолжить запись и с нетерпением ждем будущих концертов!»

Niko: «Я очень благодарен и рад возможности продолжить нести факел BURNING POINT и с нетерпением жду начала записи нового альбома, а также готовлюсь выйти на сцену вместе с ребятами!»



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