Вокалист MASTODON и Two Minutes To Late Night Crew исполняют MOUNTAIN



Вокалист MASTODON присоединился Two Minutes To Late Night Crew для записи кавер-версии MOUNTAIN "Never In My Life" из альбома 1970 года Climbing!



Состав:



- Brent Hinds (Mastodon, Legend of the Seagullmen, Giraffe Tongue Orchestra, Fiend Without A Face, West End Motel Band)

- Coady Willis (High on Fire, Big Business, Melvins, The Murder City Devils)

- Aaron Rieseberg (Yob, Simple Forms, Living Gate)

- Jordan Olds aka Gwarsenio Hall







