DEE SNIDER, EDDIE OJEDA, MIKE PORTNOY и RUDY SARZO исполняют MOUNTAIN



Кавер-версия хита MOOUNTAIN "Theme From An Imaginary Western", в записи которого принимали участие участники TWISTED SISTER Dee Snider и Eddie Ojeda, Mike Portnoy (DREAM THEATER, THE WINERY DOGS) и Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в трибьют-альбом Лесли Уэста, "Legacy: A Tribute To Leslie West", релиз которого намечен на 25 марта.



Трек-лист:



01. Blood Of The Sun (feat. Zakk Wylde)



02. Nantucket Sleighride (To Owen Coffin) (feat. Joe Lynn Turner & Marty Friedman)



03. Theme For An Imaginary Western (feat. Dee Snider, Eddie Ojeda, Rudy Sarzo, Mike Portnoy)



04. For Yasgur's Farm (feat. Joe Lynn Turner & Martin Barre)



05. Why Dontcha (feat. Steve Morse & Ronnie Romero)



06. Sittin' On A Rainbow (feat. Elliot Easton & Ronnie Romero)



07. Never In My Life (feat. Dee Snider & George Lynch)



08. The Doctor (feat. Robby Krieger & Ronnie Romero)



09. Silver Paper (feat. Charlie Starr)



10. Money (Whatcha Gonna Do)/By The River medley (feat. Bachman & Bachman)



11. Long Red (feat. Yngwie Malmsteen & Teddy Rondinelli)



12. Mississippi Queen (feat. Slash & Marc LaBelle)



















