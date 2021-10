5 окт 2021



Новое видео SANTIANO



Wenn die Kälte kommt, новое видео SANTIANO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома „Wenn die Kälte kommt“, выход которого намечен на восьмое октября:





1 Wenn die Kälte kommt

2 Was du liebst

3 Heave Ho

4 Nichts als Horizonte

5 Wer kann segeln ohne Wind

6 Graubart

7 Lange her

8 Solang die Fiddle spielt

9 An't Enn vun de Welt

10 Das ist eure Zeit

11 Steh auf

12 Nicht umsonst gelebt

13 Ein Leben lang

14 Wellerman



Disk 2



1 Wenn die Kälte kommt (Die Saga)

2 Was du liebst (Die Saga)

3 Heave Ho (Die Saga)

4 Nichts als Horizonte (Die Saga)

5 Wer kann segeln ohne Wind (Die Saga)

6 Graubart (Die Saga)

7 Lange her (Die Saga)

8 Solang die Fiddle spielt (Die Saga)

9 An't Enn vun de Welt (Die Saga)

10 Das ist eure Zeit (Die Saga)

11 Steh auf (Die Saga)

12 Nicht umsonst gelebt (Die Saga)

13 Ein Leben lang (Die Saga)







