Видео с текстом от SANTIANO



Nichts als Horizonte, официальное видео с текстом от SANTIANO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома „Wenn die Kälte kommt“, выход которого состоялся восьмого октября:



1 Wenn die Kälte kommt

2 Was du liebst

3 Heave Ho

4 Nichts als Horizonte

5 Wer kann segeln ohne Wind

6 Graubart

7 Lange her

8 Solang die Fiddle spielt

9 An't Enn vun de Welt

10 Das ist eure Zeit

11 Steh auf

12 Nicht umsonst gelebt

13 Ein Leben lang

14 Wellerman



Disk 2



1 Wenn die Kälte kommt (Die Saga)

2 Was du liebst (Die Saga)

3 Heave Ho (Die Saga)

4 Nichts als Horizonte (Die Saga)

5 Wer kann segeln ohne Wind (Die Saga)

6 Graubart (Die Saga)

7 Lange her (Die Saga)

8 Solang die Fiddle spielt (Die Saga)

9 An't Enn vun de Welt (Die Saga)

10 Das ist eure Zeit (Die Saga)

11 Steh auf (Die Saga)

12 Nicht umsonst gelebt (Die Saga)

13 Ein Leben lang (Die Saga)







