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Aquilus

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Новое видео AQUILUS



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"Into Wooded Hollows", новое видео группы AQUILUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bellum I", выходящего третьего декабря на Blood Music.

Трек-лист:

"The Night Winds Of Avila"
"Into Wooded Hollows"
"Eternal Unrest"
"Moon Isabelline"
"The Silent Passing"
"Embered Waters"
"Lucille's Gate"
"Empyreal Nightsky"

AQUILUS вЂ“ вЂњInto Wooded HollowsвЂќ Video Streaming



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