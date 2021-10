сегодня



Новое видео AQUILUS



"Into Wooded Hollows", новое видео группы AQUILUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bellum I", выходящего третьего декабря на Blood Music.



Трек-лист:



"The Night Winds Of Avila"

"Into Wooded Hollows"

"Eternal Unrest"

"Moon Isabelline"

"The Silent Passing"

"Embered Waters"

"Lucille's Gate"

"Empyreal Nightsky"







+0 -0



просмотров: 193