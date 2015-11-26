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Aquilus

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Новая песня AQUILUS



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"Lucille's Gate", новая песня AQUILUS, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "Bellum I", выходящего третьего декабря на Blood Music.

Трек-лист:

"The Night Winds Of Avila"
"Into Wooded Hollows"
"Eternal Unrest"
"Moon Isabelline"
"The Silent Passing"
"Embered Waters"
"Lucille's Gate"
"Empyreal Nightsky"




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