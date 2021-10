Новое видео IN MOURNING

сегодня



"At The Behest Of Night", новое видео группы IN MOURNING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Bleeding Veil", выходящего 26 ноября на CD и в цифровом варианте на Dalapop. Виниловая версия будет доступна в феврале.







