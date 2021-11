14 ноя 2021



Новое видео IN MOURNING



"Thornwalker", новое видео группы IN MOURNING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Bleeding Veil", выходящего 26 ноября на CD и в цифровом варианте на Dalapop. Виниловая версия будет доступна в феврале. http://www.inmourning.net







+3 -1



( 1 ) просмотров: 610