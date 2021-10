сегодня



Новое видео ZELBO



"Fortune And Fame", новое видео группы ZELBO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In My Dreams", выходящего десятого декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"In My Dreams"

"Fortune & Fame"

"Phoenix Rising"

"Head’s Down"

"Wild Young And Free"

"Get Up Get Over It"

"Beautiful Flyaway"

"Next Flight To Venus"

"Small Town Girl"

"Waiting For The End"

"Every Little Thing"







+0 -0



просмотров: 225