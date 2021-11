сегодня



Новая песня ZELBO



"Phoenix Rising", новая песня группы ZELBO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In My Dreams", выходящего десятого декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"In My Dreams"

"Fortune & Fame"

"Phoenix Rising"

"Head’s Down"

"Wild Young And Free"

"Get Up Get Over It"

"Beautiful Flyaway"

"Next Flight To Venus"

"Small Town Girl"

"Waiting For The End"

"Every Little Thing"







