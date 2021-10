сегодня



Новый альбом MARTYR выйдет зимой



MARTYR выпустят новую работу, получившую название Planet Metalhead, 24 февраля на Pt78 Records:



"Raise Your Horns, Unite!"

"Demon Hammer"

"Children Of The Night"

"Fire Of Rebellions"

"No Time For Goodbyes"

"Metal Overdrive"

"La Diabla!"

"Diary Of A Sinner"

"Church Of Steel"

"Wings In A Darkened Soul"











+0 -0



( 5 ) просмотров: 424