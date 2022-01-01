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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 44
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
[= ||| все новости группы



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Martyr

*
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|||| 30 окт 2022

MARTYR нашли лейбл



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MARTYR сообщили о заключении контракта с лейблом ROAR! Rock of Angels:

«Мы польщены заключённым соглашением и сотрудничеством. Находясь в таком тесном и позитивном контакте с лейблом, который доказал свой успех на металл-сцене, мы не можем дождаться, чтобы принести в этот мир больше MARTYR Metal в более крупном масштабе!»

ROAR! Rock Of Angels Records: «Для нас большая честь начать сотрудничество с такими легендами металла, как MARTYR! Мы, фанаты хэви-металла, сами гордимся тем, что включили MARTYR в наш постоянно растущий состав высококачественных хэви-металл-групп!»



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