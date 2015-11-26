Видео с текстом от INSANIA

INSANIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Solur", которая взята из выходящего 12 ноября на Frontiers Music Srl альбома "V (Praeparatus Supervivet)".
Трек-лист:
"Praeparatus Supervivet"
"Solur"
"Prometheus Rise"
"Moonlight Shadows"
"My Revelation"
"We Will Rise Again"
"Like A Rising Star"
"Blood, Tears And Agony"
"Entering Paradise"
"Power Of The Dragonborn"
"The Last Hymn To Life"
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