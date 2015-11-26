Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 139
*Новая песня GHOST 84
*Новое видео KK'S PRIEST 40
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
[= ||| все новости группы



*

Insania

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от INSANIA



*
zoom
*
* *
INSANIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Solur", которая взята из выходящего 12 ноября на Frontiers Music Srl альбома "V (Praeparatus Supervivet)".

Трек-лист:

"Praeparatus Supervivet"
"Solur"
"Prometheus Rise"
"Moonlight Shadows"
"My Revelation"
"We Will Rise Again"
"Like A Rising Star"
"Blood, Tears And Agony"
"Entering Paradise"
"Power Of The Dragonborn"
"The Last Hymn To Life"

INSANIA Release Lyric Video For New Song




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 170

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом