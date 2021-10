сегодня



Видео с текстом от INSANIA



INSANIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Solur", которая взята из выходящего 12 ноября на Frontiers Music Srl альбома "V (Praeparatus Supervivet)".



Трек-лист:



"Praeparatus Supervivet"

"Solur"

"Prometheus Rise"

"Moonlight Shadows"

"My Revelation"

"We Will Rise Again"

"Like A Rising Star"

"Blood, Tears And Agony"

"Entering Paradise"

"Power Of The Dragonborn"

"The Last Hymn To Life"











