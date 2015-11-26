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Insania

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|||| 15 ноя 2021

Видео с текстом от INSANIA



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INSANIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Entering Paradise", которая взята из выпущенного 12 ноября на Frontiers Music Srl альбома "V (Praeparatus Supervivet)".

Трек-лист:

"Praeparatus Supervivet"
"Solur"
"Prometheus Rise"
"Moonlight Shadows"
"My Revelation"
"We Will Rise Again"
"Like A Rising Star"
"Blood, Tears And Agony"
"Entering Paradise"
"Power Of The Dragonborn"
"The Last Hymn To Life"

INSANIA Release Lyric Video For New Song "Entering Paradise"; V (Praeparatus Supervivet) Album Out Now



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