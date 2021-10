сегодня



Новый альбом MERCURY X выйдет зимой



Frontiers Music Srl объявили о том, что новая работа MERCURY X, получившая название "Imprisoned", будет выпущена десятого декабря. Видео на первый сингл “Lonely” доступно ниже.



Трек-лист:



“Until The Break Of Day”

“The Light In Your Eyes”

“Lonely”

“Imprisoned”

“The Sound Of Nothing”







+0 -0



просмотров: 246