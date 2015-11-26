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Mercury X

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Новый альбом MERCURY X выйдет зимой



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Frontiers Music Srl объявили о том, что новая работа MERCURY X, получившая название "Imprisoned", будет выпущена десятого декабря. Видео на первый сингл “Lonely” доступно ниже.

Трек-лист:

“Until The Break Of Day”
“The Light In Your Eyes”
“Lonely”
“Imprisoned”
“The Sound Of Nothing”

MERCURY X Announce New Studio Album Imprisoned



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