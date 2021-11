15 ноя 2021



Видео с текстом от MERCURY X



MERCURY X опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sound Of Nothing". Этот трек взят из нового альбома "Imprisoned", выход которого намечен на десятое декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



“Until The Break Of Day”

“The Light In Your Eyes”

“Lonely”

“Imprisoned”

“The Sound Of Nothing”







просмотров: 266