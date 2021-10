все новости группы







15 окт 2021 : Новая песня VARIUS



Новая песня VARIUS



"Lament of Dissonance", новая песня группы VARIUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР “Concordance”.



Трек-лист:



“Golden Crown”

“Concordance Of The Legionfall”

“Lament Of Dissonance”

“Gut Shoveler”



*Note: Physical Concordance CDs feature bonus track “P.I.S.S.”







