Видео с текстом от VARIUS

VARIUS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Lament Of Dissonance”, которая вошла в новый ЕР "Concordance".



Трек-лист:



"Golden Crown"

"Concordance Of The Legionfall"

"Lament Of Dissonance"

"Gut Shoveler"

"P.I.S.S." (CD bonus track)







