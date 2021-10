18 окт 2021



Вокалистка NEBELHEXË была застрелена из лука



Андреа Майер, основательница проекта NEBELHEXË, ранее бывшая замужем за гитаристом EMPEROR, оказалась одной из пяти жертв стрелка из лука, 37-летнего жителя Дании, Espen Andersen Braathen. Он устроил стрельбу 13 октября в городе Kongsberg, а незадолго до случившегося принял ислам. Полиция страны назвала события террористическим актом.



Согласно сведениям полиции, инцидент произошел примерно в 18.15 в центре города. Подозреваемый совершил нападение в нескольких местах, включая супермаркет, куда он проник примерно в 18:30. Он был арестован приблизительно через пятнадцать минут после совершения преступления, а затем доставлен в полицейский участок в соседнем городе Драммен. Как следует из репортажа телеканала TV2, у мужчины также был с собой нож и другое оружие.



David Vincent: «Печально узнать, что моя подруга была среди тех, кто был бессмысленно убит в результате террористической атаки в Норвегии. Она была прекрасным, творческим художником, и ее будет очень не хватать. Пока что прощай, Андреа».



CRADLE OF FILTH: «R.I.P. Андреа Мейер.



Андреа была гостем на нашем дебютном альбоме "The Principle Of Evil Made Flesh", а также моделью, танцевала с нами на сцене и проводила ритуалы в годы нашего становления.



Ее будет очень не хватать, и мы выражаем сочувствие и любовь ее родным и близким».

















































