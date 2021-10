сегодня



Альбом NEBELHEXЁ доступен для прослушивания



В связи с недавними печальными новостями о убийстве Андреа Хауген, предлагаем вспомнить третий альбом проекта NEBELHEXЁ "Dead Waters", выпущенный пятого мая на Amber Autumn, подразделении Candlelight Records.



Трек-лист:



01. Against The Wall

02. Skindeep

03. Digital Sleep

04. Dead Waters

05. Charmed (Again)

06. In My Dreams I Am Free

07. 19th Century Ghost

08. Beyond The Ninth Wave

09. Fallen

10. The Nightguard







