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Nebelhexe

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Альбом NEBELHEXЁ доступен для прослушивания



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В связи с недавними печальными новостями о убийстве Андреа Хауген, предлагаем вспомнить третий альбом проекта NEBELHEXЁ "Dead Waters", выпущенный пятого мая на Amber Autumn, подразделении Candlelight Records.

Трек-лист:

01. Against The Wall
02. Skindeep
03. Digital Sleep
04. Dead Waters
05. Charmed (Again)
06. In My Dreams I Am Free
07. 19th Century Ghost
08. Beyond The Ninth Wave
09. Fallen
10. The Nightguard




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