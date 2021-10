все новости группы







19 окт 2021 : Новая песня WOLFTOPIA



Новая песня WOLFTOPIA



"Wash The Spears", новая песня группы WOLFTOPIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ways Of The Pack", выход которого запланирован на 17 декабря на Inverse Records.



Трек-лист:



"Hound Of War"

"The Last Embrace Of The Mother"

"Wash The Spears"

"We Are Pack"

"Predator"

"May He Sever The Shadow"

"The Alpha"

"I Am The Storm"







