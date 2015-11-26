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Wolftopia

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|||| 14 ноя 2021

Новая песня WOLFTOPIA



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"The Alpha", новая песня группы WOLFTOPIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ways Of The Pack", выход которого запланирован на 17 декабря на Inverse Records.

Трек-лист:

"Hound Of War"
"The Last Embrace Of The Mother"
"Wash The Spears"
"We Are Pack"
"Predator"
"May He Sever The Shadow"
"The Alpha"
"I Am The Storm"

WOLFTOPIA - Finnish Melodic Death Metallers Release New Single "The Alpha"



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