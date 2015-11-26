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Новое видео TWELVE FOOT NINJA



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"Vengeance", новое видео группы TWELVE FOOT NINJA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vengeance".

TWELVE FOOT NINJA Release Official Video For New



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg


19 окт 2021, 12:57		Не этого ждал от них, но тоже неплохо.
По душе больше их фанковая энергетика.


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