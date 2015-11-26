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Из TWELVE FOOT NINJA уходит вокалист



TWELVE FOOT NINJA сообщили о том, что Nik Barker принял решение покинуть состав коллектива.



«Наш вокалист, Nik Barker (Kin), принял трудное решение покинуть Twelve Foot Ninja. Ниже приведены заявления от Nik'а и Stevic'а, в которых они расскажут все подробности лично. А пока вот основные моменты:



- Мы все в порядке, все по-прежнему хорошие друзья!

- TWELVE FOOT NINJA будут продолжаться работать со Stevic, Russ и Ro.

- Все австралийские концерты пройдут с Nick'ом (и новым басистом Dave).

- TWELVE FOOT NINJA надеются на проведение европейского тура в 2023 году.

- TWELVE FOOT NINJA будут искать нового вокалиста. http://www.twelvefootninja.com/

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