Из TWELVE FOOT NINJA уходит вокалист

TWELVE FOOT NINJA сообщили о том, что Nik Barker принял решение покинуть состав коллектива.
«Наш вокалист, Nik Barker (Kin), принял трудное решение покинуть Twelve Foot Ninja. Ниже приведены заявления от Nik'а и Stevic'а, в которых они расскажут все подробности лично. А пока вот основные моменты:
- Мы все в порядке, все по-прежнему хорошие друзья!
- TWELVE FOOT NINJA будут продолжаться работать со Stevic, Russ и Ro.
- Все австралийские концерты пройдут с Nick'ом (и новым басистом Dave).
- TWELVE FOOT NINJA надеются на проведение европейского тура в 2023 году.
- TWELVE FOOT NINJA будут искать нового вокалиста.
overgrin
но......не популярны-вот и проблемы с составом
Hellg
Трудно представить, кто его может заменить.
xRReth
Блин
это печально
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