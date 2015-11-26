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Twelve Foot Ninja

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Из TWELVE FOOT NINJA уходит вокалист



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TWELVE FOOT NINJA сообщили о том, что Nik Barker принял решение покинуть состав коллектива.

«Наш вокалист, Nik Barker (Kin), принял трудное решение покинуть Twelve Foot Ninja. Ниже приведены заявления от Nik'а и Stevic'а, в которых они расскажут все подробности лично. А пока вот основные моменты:

- Мы все в порядке, все по-прежнему хорошие друзья!
- TWELVE FOOT NINJA будут продолжаться работать со Stevic, Russ и Ro.
- Все австралийские концерты пройдут с Nick'ом (и новым басистом Dave).
- TWELVE FOOT NINJA надеются на проведение европейского тура в 2023 году.
- TWELVE FOOT NINJA будут искать нового вокалиста.



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

overgrin


21 дек 2021, 22:32		Очень прикольная бэнд....
но......не популярны-вот и проблемы с составом

Hellg


21 дек 2021, 22:57		Какая жалость! Альбом совсем недавно вышел и на тебе...
Трудно представить, кто его может заменить.

xRReth


21 дек 2021, 23:16		А чо всмысле
Блин
это печально


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