"Lilith (Queen Of Blood)", новое видео BONDED, доступно для просмотра ниже. Она взята из нового альбома "Into Blackness", выходящего 12 ноября на Century Media Records.



Трек-лист:



"The Arsonist"

"Watch (While The World Burns)"

"Lilith (Queen Of Blood)"

"The Holy Whore"

"Division Of The Damned"

"Into The Blackness Of A Wartime Night"

"Destroy The Things I Love"

"Final Stand"

"Ill-Minded Freak"

"Way Of The Knife"

"The Eyes Of Madness"

"Humanity On Sale (First pressing CD bonus track)

"Will To Survive" (First pressing CD bonus track)







