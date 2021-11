сегодня



Новое видео BONDED



"Watch (While The World Burns)", новое видео группы BONDED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Into Blackness, выпущенного 12 ноября на Century Media Records.



Трек-лист:



"The Arsonist"

"Watch (While The World Burns)"

"Lilith (Queen Of Blood)"

"The Holy Whore"

"Division Of The Damned"

"Into The Blackness Of A Wartime Night"

"Destroy The Things I Love"

"Final Stand"

"Ill-Minded Freak"

"Way Of The Knife"

"The Eyes Of Madness"

"Humanity On Sale (First pressing CD bonus track)

"Will To Survive" (First pressing CD bonus track)







