Новая песня KADAVAR

"From Deep Within", новая песня ELDOVAR, совместного проекта KADAVAR и ELDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Story Of Darkness & Light", выход которого намечен на третье декабря.
Трек-лист:
01. From Deep Within
02. In The Way
03. El Matador
04. Rebirth Of The Twins
05. Raspletin
06. Blood Moon Night
07. Cherry Trees
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