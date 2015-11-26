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Kadavar

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22 окт 2021 : 		 Новая песня KADAVAR

29 мар 2020 : 		 Видео из студии от KADAVAR

21 окт 2019 : 		 Успехи в чартах KADAVAR

12 окт 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

19 сен 2019 : 		 Концертное видео KADAVAR

1 сен 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

12 авг 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

28 июн 2019 : 		 Дата выхода и обложка нового альбома KADAVAR

17 июн 2019 : 		 Видео KADAVAR из студии

15 сен 2018 : 		 Концертное видео KADAVAR

31 авг 2018 : 		 Новое видео KADAVAR

19 авг 2018 : 		 Новое видео KADAVAR

2 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KADAVAR

4 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

29 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

29 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

6 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

20 июн 2017 : 		 Новый альбом KADAVAR выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

15 июн 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

29 апр 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

11 мар 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

7 мар 2016 : 		 Новый проект KADAVAR

31 июл 2015 : 		 Новое видео KADAVAR

11 июл 2015 : 		 Новая песня KADAVAR
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|||| 22 окт 2021

Новая песня KADAVAR



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"From Deep Within", новая песня ELDOVAR, совместного проекта KADAVAR и ELDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Story Of Darkness & Light", выход которого намечен на третье декабря.

Трек-лист:

01. From Deep Within
02. In The Way
03. El Matador
04. Rebirth Of The Twins
05. Raspletin
06. Blood Moon Night
07. Cherry Trees



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