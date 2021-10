22 окт 2021



Новая песня KADAVAR



"From Deep Within", новая песня ELDOVAR, совместного проекта KADAVAR и ELDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Story Of Darkness & Light", выход которого намечен на третье декабря.



Трек-лист:



01. From Deep Within

02. In The Way

03. El Matador

04. Rebirth Of The Twins

05. Raspletin

06. Blood Moon Night

07. Cherry Trees http://www.kadavar.com/







+2 -0



просмотров: 236