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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 36
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Kadavar

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4 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления KADAVAR

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22 окт 2021 : 		 Новая песня KADAVAR

29 мар 2020 : 		 Видео из студии от KADAVAR

21 окт 2019 : 		 Успехи в чартах KADAVAR

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19 сен 2019 : 		 Концертное видео KADAVAR

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12 авг 2019 : 		 Новое видео KADAVAR

28 июн 2019 : 		 Дата выхода и обложка нового альбома KADAVAR

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19 авг 2018 : 		 Новое видео KADAVAR

2 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KADAVAR

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29 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома KADAVAR

29 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

6 авг 2017 : 		 Новое видео KADAVAR

20 июн 2017 : 		 Новый альбом KADAVAR выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

15 июн 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

29 апр 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

11 мар 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

7 мар 2016 : 		 Новый проект KADAVAR
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Профессиональное видео полного выступления KADAVAR



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Профессиональное видео полного выступления KADAVAR, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2024, доступно для просмотра ниже:

"Forgotten Past"
"Doomsday Machine"
"Come Back Life"
"Living in Your Head"
"Black Sun"
"Into the Wormhole"
"Die Baby Die"
"Fly Among The Stars"
"Purple Sage"
"All Our Thoughts"
"Creature of the Demon"

KADAVAR - Pro-Shot Livestream Video Of Entire Freak Valley Festival 2024 Show Available




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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4 июн 2024
H
HLL
гспди.... уж забыл про них

просмотров: 108

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