Профессиональное видео полного выступления KADAVAR



Профессиональное видео полного выступления KADAVAR, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2024, доступно для просмотра ниже:



"Forgotten Past"

"Doomsday Machine"

"Come Back Life"

"Living in Your Head"

"Black Sun"

"Into the Wormhole"

"Die Baby Die"

"Fly Among The Stars"

"Purple Sage"

"All Our Thoughts"

"Creature of the Demon"







