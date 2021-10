все новости группы







27 окт 2021 : SHEWOLF на Frontiers Music Srl



Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой SHEWOLF, в состав которой входят вокалистка Angel Wolf - Black (Bare Infinity, Vivaldi Metal Project, and more), а также The Hunter, The Predator и The Alpha. Выпуск дебютного альбома запланирован на 2022 год.







