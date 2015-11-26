Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 60
*Новое видео ARCH ENEMY 54
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 49
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 33
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
[= ||| все новости группы



*

SheWolf

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

SHEWOLF на Frontiers Music Srl



*
zoom
*
* *
Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой SHEWOLF, в состав которой входят вокалистка Angel Wolf - Black (Bare Infinity, Vivaldi Metal Project, and more), а также The Hunter, The Predator и The Alpha. Выпуск дебютного альбома запланирован на 2022 год.

SHEWOLF Signs With Frontiers Music Srl; New Album Out In 2022



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 127

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом