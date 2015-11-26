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SHEWOLF на Frontiers Music Srl
Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с группой SHEWOLF, в состав которой входят вокалистка Angel Wolf - Black (Bare Infinity, Vivaldi Metal Project, and more), а также The Hunter, The Predator и The Alpha. Выпуск дебютного альбома запланирован на 2022 год. |
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