сегодня



Новое видео SHEWOLF



"Lone Wolf", новое видео SHEWOLF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "SheWolf", выход которого намечен на Frontiers Music Srl:



1. The One You Feed

2. Welcome To The Pack

3. Lone Wolf

4. Home

5. Moonbound

6. Safe In The Dark

7. Nothing Is Forever

8. My Prayer

9. The Thrill Of The Chase

10. Falling Without You







+0 -1



просмотров: 133