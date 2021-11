1 ноя 2021



Кассетный релиз DEADGUY



SuperNova Records выпустила на кассетах "Driving You Straight To Hell Bootleg 1995/1996" DEADGUY. В этот релиз вошли два концертных сета: на стороне А — запись выступления в Нью-Йорке в 1995 году, а на стороне B — запись 1996 года состава "Screamin’ With The Deadguy Quintet".







