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Deadguy

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DEADGUY работают над новым материалом



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DEADGUY работают над новым материалом, который может стать первым с момента выхода в 1996 году альбома "Fixation On A Co-Worker".

«Мы попытаемся... потому что в активе DEADGUY два 7-дюймовых и один полноформатный альбом, и на этом всё. То есть у нас есть минут сорок музыки, так что... Мы не хотим вечер за вечером гонять одну и ту же программу, поэтому постараемся отнестись со всем уважением к прошлому и создать что-то новое...»




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