сегодня



Новое видео GHOST BATH



"A Crystal Lattice", новое видео группы GHOST BATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Self Loather", выпущенного 29 октября на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



- CD Jewel

- CD Digipak

- Vinyl

* Grey | White Swirl With Black Splatter

* Clear With Red Splatter

* Black | Grey Swirl

* Purple With Black Swirl

- Cassette

* White

* Black

- CD Jewel + T-Shirt



Трек-лист:



"Convince Me To Bleed"

"Hide From The Sun" (Feat. CJ McMahon Of Thy Art Is Murder)

"Shrines Of Bone"

"Sanguine Mask"

"Crystal Lattice"

"Sinew And Vein" (Feat. Graf Of Psychonaut 4)

"I Hope Death Finds Me Well"

"For It Is A Veil"

"Unbearable"

"Flickering Wicks Of Black"







+0 -0



просмотров: 382