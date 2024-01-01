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GHOST BATH на Nuclear Blast



GHOST BATH сообщили о заключении контракта с лейблом Nuclear Blast.



«Мы очень рады объявить о нашем сотрудничестве с Nuclear Blast, на этот раз по всему миру. С ними было очень приятно работать, и нам не терпится показать вам всю новую музыку, над которой мы работали. Увидимся в туре, да будет рок-н-ролл \m/».



A&R Nuclear Blast Монте Коннер: «Я являюсь большим поклонником Ghost Bath с тех пор, как впервые попал под чары их второго альбома 2015 года Moonlover, с его пьянящей смесью блэк-металла и гитарной мелодики, дополненной убедительным, единственным в своем роде голосом загадочного Nameless. Перед тем как уйти в отставку, я услышал новый альбом группы (выйдет в 2025 году), и он усиливает все элементы, которые делают группу такой уникальной и особенной. Старые и новые поклонники получат настоящее удовольствие».





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